Plus de 70 femmes éco-entrepreneures ont développé leurs compétences en création et développement d’entreprises résilientes aux changements climatiques, et en mécanismes de financement et d’assurance.

Selon un communiqué publié, lundi, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a indiqué que ces femmes issues des gouvernorats de Gabès, Gafsa, Kairouan, Kébili, Médenine, Tataouine et Tozeur, ont bénéficié de ce programme , dans le cadre du partenariat Tunisie -PNUD pour l’économie verte et l’autonomisation des femmes, soutenu par le Canada.