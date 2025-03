“Weather Kids” (météo enfants), initiative onusienne qui implique les enfants dans la présentation des prévisions météorologiques futures pour 2050, a été lancée en Tunisie.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Contribution Déterminée au niveau National, est menée depuis le 23 février dernier, par le ministère de l’environnement en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Les prévisions météo présentées, à cette occasion ont alerté contre les risques de sècheresse, les incendies et la hausse des températures en 2050.

Selon le PNUD, l’initiative qui a fait le tour de plusieurs villes dans le monde et à laquelle un site interactif sur le net lui a été consacrée, vise à renforcer la sensibilisation des jeunes générations aux effets des changements climatiques et à diffuser un message sur cette question à l’échelle mondiale à travers les médias et les plateformes numériques.

D’après un rapport de la Banque mondiale, l’inaction en matière de lutte contre les changements climatiques pourrait provoquer pour la Tunisie, des pertes de PIB allant jusqu’à 3,4 % d’ici 2030, entraînant des pertes annuelles qui devraient se chiffrer à environ 5,6 milliards de dinars (1,8 milliard de dollars).