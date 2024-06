Le premier rapport biennal de transparence climatique (RBT/BTR) de la Tunisie, en cours d’élaboration selon les exigences de reporting de l’accord de Paris, sera finalisé avant la fin de 2024 et soumis à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a fait savoir, lundi, à Tunis, la ministre de l’environnement, Leila Chikhaoui.

En effet, depuis la mise en place de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) en 1992, les nations du monde se réunissent en Conférence des Parties (COP) pour lancer un processus de prévention des effets négatifs du changement climatique.

Pour la réussite des COP, il est attendu de chacune des parties, le partage d’un rapport exhaustif sur leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), les actions d’atténuation engagées pour réduire les émissions GES, ainsi que sur les mesures prises pour une meilleure adaptation aux effets adverses des changements climatiques. Cela se fait par le biais des communications nationales et des rapports biennaux actualisés qui à partir de 2024, deviennent des rapports biennaux de transparence.

« Le cadre de transparence instauré en vertu de l’article 13 de l’accord de Paris sur le climat est un outil essentiel visant à instaurer la confiance mutuelle entre les pays, à rehausser l’ambition climatique et à suivre rigoureusement les politiques publiques d’atténuation et d’adaptation » a souligné la ministre lors d’un atelier sur « Le renforcement de la gouvernance climatique en Tunisie : préparation du premier rapport biennal de transparence (RBT/BTR) selon les exigences de reporting de l’accord de Paris » organisé, lundi, à Tunis par le département de l’environnement.

« En tant que Partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Tunisie a d’ores et déjà parcouru une bonne partie du chemin de l’alignement de sa politique climatique nationale sur les engagements internationaux, notamment à travers l’élaboration et la soumission d’un ensemble de documents ».

«Il s’agit de l’inventaire national des émissions de GES au cours de la période 1990-2021 (soumis en janvier 2023), de quatre communications nationales, de trois rapports biennaux (décembre 2014, décembre 20216 et décembre 2022), de la contribution déterminée au niveau national (CDN) initiale de la Tunisie (2015) actualisée en 2021 et du plan d’action de mise en œuvre de la CDN actualisée (2022)».

« Il s’agit également, de la stratégie nationale de développement neutre en carbone et résilient aux changements climatiques à l’horizon 2050 et du système national de transparence (plateforme adaptation en 2021 et plateforme atténuation en 2022) ».