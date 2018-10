Reconnaissant l’importance de ces activités et dans l’objectif de renforcer ces deux maillons très importants de la chaîne de valeur des secteurs ITH et ICC, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, en coordination avec ses partenaires institutionnels et professionnels, a choisi comme première action de son programme promotionnel de travailler sur les deux axes : créativité et le sourcing.

Dans ce cadre, une importante manifestation «Les journées nationales de promotion des industries du textile et de l’habillement et du cuir et de la chaussure» sera organisée les 30 et 31 octobre 2018 à Tunis, sous le thème “Excellence et Responsabilité”.

Cette manifestation comportera deux principales composantes :

– Forum international de créativité

– Salon d’intégration.

Pour plus d’informations, consultez le site de l’événement : http://www.tunisieindustrie.nat.tn/ith-icc/presentation.asp