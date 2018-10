Le prix du concours d’écriture WikiChallenge Ecoles d’Afrique a été remis, mercredi 24 octobre, à deux écoles primaires numériques tunisienne (l’école de Skhira à Testour et celle de Bechni à Kébili) lors d’une cérémonie organisée au centre national des technologies en éducation (CNTE) à l’initiative de la Fondation Orange, Wiki In Africa et le ministère de l’éducation.

Ont participé à ce concours cent écoles de Tunisie, Guinée, Madagascar et Mali.

Le ministère de l’Education s’est engagé à intégrer les technologies dans le système éducatif, a affirmé Hatem Ben Salem, soulignant l’importance du partenariat avec la Fondation Orange dans la concrétisation de cet objectif.

Ce partenariat instauré depuis quatre ans a un impact positif sur l’implication des élèves dans le numérique, s’est t-il félicité, précisant que la fondation Orange a déployé le programme éducation numérique pour 75 écoles, depuis 2014, en faisant bénéficier près de 18 mille élèves.

Cependant, il reste beaucoup à faire, selon le ministre qui a souligné que le nombre des écoles bénéficiaires de ce programme s’élève à 75 sur un total de 6.500 établissements.

La généralisation des technologies à travers les écoles exige une réforme qui doit toucher plusieurs aspects, dont l’infrastructure, a -t-il ajouté, précisant qu’il existe des laboratoires d’informatique dans ces écoles qui ne sont pas encore exploités.

Le ministère de l’éducation a tenté d’ancrer cette culture digitale, en entamant l’expérience de l’inscription des élèves à distance, a-t-il dit.

De son côté, Christine Albanel, ancienne ministre française de la Culture et présidente déléguée de la Fondation Orange, a affirmé que l’objectif du lancement de ce concours est de renforcer la culture numérique auprès des jeunes générations en les incitant à l’écriture d’articles sur leur environnement tout en les illustrant de photos.

Ce concours a permis de nous faire découvrir le potentiel et la créativité des jeunes élèves tunisiens, a-t-elle indiqué.

Une vingtaine d’écoles primaires sera équipée de kit numérique durant cette année scolaire, a-t-elle annoncé.

Depuis 2012, la Fondation Orange a initié trois grands programmes de solidarité numérique en Tunisie : l’éducation numérique, les Fablabs solidaires et les maisons digitales. Ils visent principalement à ancrer la culture numérique auprès des enfants, à faciliter l’insertion ou la reconversion professionnelle des jeunes et à renforcer l’autonomisation socioéconomique des femmes.

WikiChallenge Ecoles d’Afrique est une compétition dédiée aux élèves de 9-11 ans dans plusieurs pays africains francophones.

Les élèves des écoles participantes sont invités à écrire des articles encyclopédiques sur un sujet relatif à leur environnement proche.