Le lancement du premier mastère professionnel ” Co-construit en entreprenariat et développement des projets de franchise ” a été annoncé lors d’un point de presse tenu, mercredi, à Sfax.

Ce mastère est initié par l’Académie Tunisienne de la Franchise (ATF – relevant du Centre d’affaires de Sfax) et l’Institut des hautes études commerciales de Sfax (IHEC). L’inscription se fera, à partir de la mi-novembre.

La directrice générale du centre d’affaires, Ikram Makni, a indiqué que ce projet profite aux diplômés de l’enseignement supérieur et aux jeunes chômeurs en les aidant à réussir leur insertion sur le marché de l’emploi et à s’installer pour leur propre compte dans le domaine de la franchise.

L’ATF a mis en place un réseau composé d’experts-comptables et de spécialistes en droit des affaires pour maitriser le secteur de la franchise et nouer des partenariats nationaux et étrangers. Actuellement, la Tunisie compte 26 franchises étrangères avec une capacité d’emploi de 100 postes.

Le directeur de l’IHEC de Sfax, Saleh Ben Ahmed, a souligné que l’approche “co-construction” incarne l’ouverture de l’université sur son environnement économique de manière à améliorer la qualité de la formation et son positionnement aux niveaux national et international et le taux d’employabilité.

Le programme de formation cible uniquement les franchises d’envergure afin de réaliser de bons indicateurs en termes de qualité, rentabilité et compétitivité.

Le secteur de franchise demeure modeste en Tunisie et ne représente que 1% du produit intérieur brut (PIB).