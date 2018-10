La CONECT et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ont signé, mardi 23 octobre, une convention stipulant l’engagement de cette dernière dans la démarche de labellisation de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE),.

Cette convention a été signée en marge de la conférence sur le thème “Quelle politique de responsabilité sociétale des institutions administratives et des entreprises pour faire face aux exigences des marchés?”.

Boutheina Ben Yaghlène, directrice générale de la CDC, a réitéré, à cette occasion, l’engagement de la Caisse d’être labellisée RSE, en vue de soutenir l’investissement durable en Tunisie.

“Nous avons besoin d’un engagement sérieux dans cette démarche de RSE. L’adhésion de la CDC, comme premier établissement public à cette initiative, permettra d’encourager les entreprises publiques et privées tunisiennes, parmi nos partenaires, à entreprendre, à leur tour, cette même démarche de labellisation”, a-t-elle précisé.

De son côté, le président de la CONECT, Tarek Cherif, a souligné l’importance de promouvoir la RSE auprès des administrations et sociétés étatiques tunisiennes, vu que ce label se présente comme une exigence du marché et un facteur indispensable de bonne gouvernance, d’intégration de l’entreprise dans son environnement et d’amélioration de sa compétitivité.

“La performance du tissu économique tunisien doit être inclusive et totale. Ainsi, ce label doit susciter à la fois l’intérêt du secteur privé et de celui public”, a-t-il ajouté.

Présent à cette rencontre, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a réitéré la volonté de son département et de tout le gouvernement de mettre en place un nouveau modèle de développement équitable, qui repose sur la RSE, laquelle prend en considération, outre l’aspect économique, les aspects sociétal, environnemental et de bonne gouvernance.

Il a appelé les entreprises publiques et privées à s’engager dans cette démarche de labellisation, à dessein de s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue, dans le cadre d’une vision globale et d’une stratégie sur le long terme.

Souheil Ben Abdallah, président du Conseil du groupe Bacosport, a fait savoir, de son côté, que même si l’adoption de la RSE se veut une démarche volontariste, cette labellisation est devenue une exigence, de nos jours, notamment pour les sociétés exportatrices.

“Environ 70% de nos exportations sont destinées à l’Europe, d’où l’obligation de respecter les standards internationaux, notamment en ce qui concerne le respect de l’environnement et de la bonne gouvernance, dont la RSE”, a-t-il souligné.