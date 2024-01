La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) a lancé le financement de la première liste d’entreprises citoyennes, en approuvant en 2023 le financement de 15 sociétés pour un coût d’investissements d’environ 4 millions de dinars, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de financement des entreprises et en coordination avec les ministères des finances, des affaires sociales, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Ces entreprises sont principalement actives dans les domaines des services agricoles, de l’élevage, des industries alimentaires et des énergies renouvelables, selon la Banque.

Un premier lot de ces approbations a été réparti à la fin de 2023 entre 7 entreprises citoyennes représentant un investissement d’environ 1,6 million de dinars.

Il convient de noter que cette catégorie de prêts a été approuvée dans le cadre d’une ligne de financement créée à cet effet dans le cadre de la loi de finances de 2023 en faveur des entreprises citoyennes avec des conditions exceptionnelles et faciles ne dépassant pas le montant maximum de 300 mille dinars remboursés sur une période de 7 ans avec une période de grâce d’un an et un taux d’intérêt annuel de 5%.

Le rythme de financement des entreprises citoyennes s’accélérera en 2024 grâce à la consolidation de la ligne de financement créée à cet effet ( 20 millions de dinars) et à la demande croissante pour la création de ces entreprises aux niveaux local et régional dans divers secteurs économiques, selon la Banque. Les dossiers de financement devront être déposés sur la plateforme mise à jour sur le site de la BTS.