Le système des startups, dont le Fonds des fonds et le portail des startups, entrera en vigueur au cours du premier trimestre 2019, a promis le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, qui s’exprimait devant les députés, lundi 22 octobre.

Maarouf a également indiqué que son département œuvre à la nomination par consensus d’un président à la tête de la Commission d’octroi du label “startups” et à garantir la présence des secteurs public et privé (4 compétences du privé) et des compétences au sein de cette structure.

Rappelant que la Tunisie est pionnière dans l’adoption d’un cadre juridique régissant les startups, Maarouf a affirmé que l’Etat apportera son appui aux jeunes créateurs de startups.

La députée Hager Ben Cheikh Ahmed a rappelé que les membres de la Commission d’octroi du label “startup” vont être élus et que la Tunisie n’a pas de système de protection des brevets d’invention.