Wifak Internationale Bank a clôturé les neuf premiers mois de 2018 avec les réalisations ci-après :

– Les Financements à la clientèle ont évolué de 99,1 millions de dinars soit 39%.

– Les dépôts et avoirs de la clientèle ont augmenté de 139,9 millions de dinars ou 131%.

– Les emprunts et ressources spéciales ont baissé de 7,9 millions de dinars ou de 10,3%.

– Le Produit Net Bancaire a augmenté de 67,6% par rapport au 30 septembre 2017. Cet accroissement est dû principalement à l’effet conjugué de l’augmentation des produits d’exploitation bancaire de 74,2%, et des charges d’exploitation bancaire de 88,7%.

– Les charges opératoires ont enregistré une augmentation de 81,1% par rapport au 30 septembre 2017, pour se situer à un niveau de 19,2 millions de dinars.

Le troisième trimestre de l’exercice 2018 s’est caractérisé également par :

– L’extension du réseau commercial par trois nouvelles agences, situées à Sidi-Bouzid, Sfax Teniour et Menzel Temime et par un Box de change à l’aéroport Djerba/Zarzis.

– Le développement de l’activité monétique par le lancement des nouvelles cartes, Visa.

– Le renforcement du personnel de la banque par le recrutement d’experts métiers.