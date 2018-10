L’agence de notation “Moody’s”, vient de dégrader les perspectives des notations des dépôts à long terme, de cinq banques tunisiennes: Amen Bank, ATB, BT, BIAT et STB, de stables à négatives.

Moody’s a également, confirmé les notations des dépôts à long terme en devises des cinq banques, à B3, au même niveau que le plafond pays pour les dépôts en devises.

Elle explique sa décision par “une détérioration de la capacité du gouvernement à fournir un soutien aux banques si nécessaire, comme en témoigne la perspective négative attribuée à la notation souveraine B2 de la Tunisie“.

“Les déficits élevés du compte courant et la diminution des réserves de change augmentent les risques de dépréciation du dinar, ce qui pourrait exercer des pressions négatives sur l’environnement opérationnel des banques tunisiennes, en particulier sur la liquidité et les conditions de crédit déjà faibles”.

En conséquence, Moody’s s’attend à ce que “les déséquilibres des finances publiques et des comptes extérieurs, associés aux tensions sociales persistantes et aux retards dans la mise en œuvre des réformes structurelles, continuent d’affecter la consommation, de limiter les investissements et d’introduire potentiellement, une volatilité des conditions monétaires, ce qui présente des risques pour le crédit des banques et les conditions de financement”.

“Un mécanisme de plafonnement des taux d’intérêt empêche toujours les banques d’évaluer correctement le risque lié aux prêts individuels, risque qui augmente à mesure que le crédit devient plus coûteux dans le contexte de la hausse des taux directeurs (+250 points de base depuis avril 2017)”.

“Cette situation, conjuguée à une décélération attendue de la croissance des prêts liée aux mesures de resserrement monétaire, impactera les bénéfices des banques et la qualité de leurs actifs, bien que les prêts improductifs aient baissé à environ 14% du total des prêts au cours du premier semestre 2018, contre 16,5% en 2015”.

Moody’s a, par ailleurs, confirmé les notations de dépôt en monnaie locale d’Amen Bank, de B2 / NP, de l’Arab Tunisian Bank (ATB) de B2 / NP, de la Banque de Tunisie (BT), de B2 / NP, de la Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT) de B2 / NP et de la Société tunisienne de banque (STB) de B3 / NP.

Elle a, parallèlement, confirmé les notes de crédit de référence (BCA) de la BT et de la BIAT à B3, les BCA d’Amen et d’ATB à CAA1 et celle de la STB à CAA3.

Moody’s a confirmé les notations des cinq banques tunisiennes, car pour elle, les profils de crédit des banques, y compris les indicateurs de qualité des actifs, la capacité de résorption des pertes et les mesures de liquidité, resteront globalement stables, malgré un environnement opérationnel difficile. De même, “la probabilité que le gouvernement apporte son aide en période de tensions dans le secteur bancaire, reste élevée”.