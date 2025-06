La Banque centrale de Tunisie a appelé, mercredi, les banques et l’Office national des postes à assurer la continuité des retraits aux distributeurs automatiques de billets pendant la période de l’Aïd al-Idha (Fête du sacrifice).

Dans une note publiée sur son site, la BCT a appelé les directeurs généraux des banques et le PDG de l’Office National des Postes à prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des retraits de billets de banque et des opérations de paiement électronique durant les vacances de l’Aïd en assurant l’approvisionnement continu des distributeurs automatiques de billets et en veillant à ce que les plateformes de paiement électronique soient fonctionnelles.

La BCT a également souligné la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à toute perturbation ou interruption des services dans les plus brefs délais.