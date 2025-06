Faisant suite a des informations relaye es dans les médias et sur les re seaux sociaux a propos de la publication de donne es bancaires, le Conseil Bancaire et Financier (CBF) et son Centre de réponse aux incidents de sécurité informatique du secteur bancaire (CERT

Bancaire du CBF) tiennent a apporter les précisions suivantes :

➢ Aucune atteinte des systèmes d’informations bancaires internes n’a été

constatée. En effet, les investigations menées par le CERT Bancaire du CBF en

coordination avec les établissements bancaires et financiers concernés et les

autorités compétentes ont confirme que les systèmes informatiques des banques

n’ont pas été infiltrés ni attaqués.

➢ L’origine des accès concerne des terminaux personnels de certains clients.

➢ Les banques tunisiennes disposent de dispositifs de protection de la sécurité

des systèmes d’information robustes et conformes aux normes internationales.

➢ Des actions immédiates ont été prises. Le CERT Bancaire du CBF a re agi

rapidement le 29 mai 2025, notamment, en lançant des alertes aux banques, en

soutenant leurs investigations, et en organisant des re unions de coordination avec

la Banque Centrale de Tunisie et l’Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCS).

De ce qui précède, le CBF recommande fortement a tous les clients de redoubler de

vigilance et ce, en adoptant les bonnes pratiques suivantes :

• Ne jamais communiquer ses codes par email, te le phone ou SMS,

• Changer ses mots de passe périodiquement,

• Mettre a jour régulièrement ses équipements et antivirus

Les banques a travers le CERT Bancaire du CBF et en coordination avec les établissements financiers et les autorités nationales, demeurent pleinement mobilise es pour assurer la sécurité des comptes de leurs clientèles et renforcer la protection des services en ligne.

Les centres de relations clients, le dispositif de réclamation du CBF et l’ensemble du réseau bancaire se tiennent a la disposition des clients pour toutes les demandes d’informations ou d’assistance.

Le CBF et le CERT Bancaire re affirment leur engagement a renforcer la confiance

numérique dans les services financiers et a lutter efficacement contre toutes les formes de cybercriminalité.