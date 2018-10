L’entreprise est une organisation vivante. A ce titre, elle ne se définit pas seulement par les produits ou services qu’elle offre, mais elle se définit aussi par l’image qu’elle renvoie en interne et en externe. Elle doit répondre aux attentes de son public interne et de ses publics externes qui représentent l’ensemble de ses parties prenantes.

Elle doit s’affirmer publiquement, et promouvoir son identité citoyenne, ses valeurs et sa culture afin de véhiculer une image différenciante face à la concurrence. L’entreprise est ainsi contrainte à communiquer avec l’ensemble de ses parties prenantes avec lesquelles elle est en interaction.

La question n’est plus pourquoi communiquer mais comment adapter sa communication à ces différents enjeux et ces multiples publics ?

En interne, la communication vise à motiver et fédérer les employés autour d’un projet collectif et d’assurer un équilibre entre demande et offre d’information dans l’organisation. Elle repose sur l’établissement et le maintien d’un dialogue, la volonté de transparence, de clarté, de pédagogie, de rapidité, d’engagement sur le long terme et d’anticipation.

Par ses actions, elle contribue à forger une identité forte et valorisée de l’entreprise, aider à l’émergence d’un nouveau mode de management et renforcer la réactivité individuelle et la solidarité collective.

Ce sujet constituera l’unique thème de la Journée mondiale de la qualité qui sera célébrée cette année sur deux (02) jours, les 8 et 9 novembre 2018, à l’hôtel El Mouradi Gammarth – Tunis.

La première journée sera consacrée aux entreprises pour présenter leur projet de communication ou toute politique de communication déjà en œuvre pour faire profiter les participants de l’expérience des entreprises dans ce domaine.

La deuxième journée sera une journée plénière animée par des experts tunisiens et étrangers sur la communication dans l’entreprise.

Télécharger (PDF, Inconnu)