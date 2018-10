Les travaux du Forum sur l’économie bleue de Bizerte, organisés les 20 et 21 octobre, se sont soldés par “l’Appel de Bizerte”, lequel appel a été adressé aux gouvernements pour donner un coup de fouet aux relations euro-méditerranéennes sur de nouvelles bases ainsi que pour donner vie et efficacité aux structures de coopération entre les deux rives de la Méditerranée dans plusieurs domaines (développement, sécurité, émigration, environnement, gestion de la démocratie et dialogue des cultures).

L’Appel de Bizerte insiste sur l’importance de substituer aux politiques stéréotypées d’autres politiques plus souples et plus efficientes qui permettent d’éradiquer la pauvreté, promouvoir l’inclusion et la justice sociale et intégrer les marginalisés dans l’économie et la grande société méditerranéenne, ce qui contribuera à faire face à la menace du terrorisme et au problème des flux migratoires.

Dans cette optique, l’Appel de Bizerte vise le lancement de grands projets pour faciliter la coopération dans divers domaines et aller de l’avant dans l’édification d’un avenir commun pour les pays de l’espace euro-méditerranéen sur la base du respect mutuel, du dialogue constructif, des intérêts réciproques, partenariat solidaire, approche globale du développement durable.

A rappeler que la première édition du Forum méditerranéen sur l’économie bleue a été organisée par l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES), en partenariat avec le gouvernorat et la municipalité de Bizerte, ainsi que l’Union pour la Méditerranée (UpM), l’Union européenne, l’ambassade de France en Tunisie, avec la participation d’experts et de spécialistes tunisiens et étrangers dans la protection et la gestion des ressources de la mer et des océans.

Parmi les thèmes traités sous forme d’ateliers lors de ce forum, figurent l’environnement maritime, les nouvelles frontières maritimes, les loisirs et la culture de la mer.

L’économie bleue est axée sur la gestion durable des ressources en eau et la protection des mers et des océans au profit des générations actuelles et futures, lequel constitue un objectif commun que les pays du bassin méditerranéen visent à réaliser dans le cadre des partenariats et de l’échange d’expériences.