Les dernières pluies ont permis de collecter plus de 1 milliard de mètres cubes (m3) et, partant, de dépasser les trois années de sécheresse, ce qui est à même de garantir l’approvisionnement régulier des populations en eau potable. C’est ce qu’a affirmé, jeudi 18 octobre, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb.

Certains barrages ont été remplis grâce aux dernières pluies, dont le barrage de Mallègue, alors que d’autres n’ont pas atteint encore leur capacité optimum de remplissage, à l’instar de celui de Sidi Salem, a-t-il ajouté, en marge de la tenue du colloque international sur l’économie sociale et solidaire organisé à Tunis.

Les réserves des barrages a atteint 1.030 millions de mètres cubes contre une moyenne d’environ 770 millions de mètres durant les trois dernières années, selon l’Observatoire national de l’agriculture.

La capacité totale de stockage de l’eau dans les différentes régions du pays dépasse les 4 milliards de mètres cubes, selon Samir Taieb.