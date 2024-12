La Tunisie se prépare à affronter une journée marquée par une dégradation des conditions météorologiques. Les régions côtières du nord et de l’est seront particulièrement touchées par des pluies éparses, parfois accompagnées d’orages et localement intenses, notamment dans l’extrême sud-est. Le ciel sera également couvert par des nuages denses sur une grande partie du territoire.

Les vents, soufflant d’une direction nord, seront particulièrement forts près des côtes est et sur les hauteurs, atteignant des vitesses pouvant rendre certaines activités en extérieur difficiles. Le reste du pays connaîtra également des vents modérés à forts.

La mer sera très agitée dans le nord, rendant la navigation dangereuse.

Les températures maximales varieront considérablement d’une région à l’autre. Les régions ouest du nord et du centre enregistreront les valeurs les plus basses, avec des maximales comprises entre 8 et 13°C, tandis que le reste du pays bénéficiera de températures plus douces, allant de 14 à 20°C.