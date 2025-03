Des pluies éparses seront attendues, mercredi après-midi, dans les régions côtières nord, a annoncé l’Institut National de la Météorologie, dans un bulletin de suivi.

Les précipitations concerneront progressivement, toutes les régions du nord, et elles seront temporairement orageuses, et localement abondantes, durant la nuit, à l’extrême nord-ouest du pays, avec des quantités qui seront comprises entre 30 et 50 mm. L’INM prévoit aussi la chute de grêle par endroits.

Le vent soufflera fort, lors de l’apparition de cellules orageuses, avec une vitesse qui peut dépasser, temporairement, les 70 km/h.