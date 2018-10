Les éditions arabesques ont lancé, mardi 16 octobre, le premier livre audio francophone dans le monde arabe avec la publication du roman “Le cauchemar du Bathyscaphe” de Khaoula Hosni.

Ce premier audio livre tunisien francophone de 8h est au prix de neuf dinars neuf cent millimes (9,900 dinars) -les 900 millimes seront versés à l’association “Esmaani”, une association qui accompagne les malades et leurs familles dans le milieu hospitalier.

La version audio du livre “Le cauchemar du Bathyscaphe ” est disponible dans les librairies. Le roman est aussi disponible en version téléchargeable sur le site “www.manuskri.tn”

Dans une conférence de presse tenue à la médiathèque Charles de Gaulle de Tunis, l’attachée pour le livre et les médiathèques de l’Institut français de Tunisie (IFT), Rozenn Le Bris a souligné l’importance de soutenir la diffusion des livres audio en Tunisie, dans le cadre de la diversification de l’accès à la culture.

De son côté, le directeur des éditions arabesques, Moncef Chebbi a fait savoir que le livre audio “Le cauchemar du Bathyscaphe” est le premier livre audio francophone dans le monde arabe, estimant que cette publication est “une avancée” dans le monde du livre en Tunisie et vient accompagner l’effervescence littéraire qui caractérise la scène tunisienne après la révolution du 14 janvier.

Rappelant les expériences antérieures dans le domaine du livre audio, Chebbi a indiqué que les éditions arabesques ont déjà publié en langues arabe et française des contes issus du patrimoine tunisien destinés aux enfants, ajoutant que le roman audio de Khaoula Hosni sera suivi par d’autres livres en langues arabe et française.

Parlant des avantages du support audiovisuel, l’éditeur a souligné qu’en plus des avantages financiers relatifs au coût, le livre audio vient répondre aux nouveaux besoins du lecteur moderne à l’ère numérique ainsi qu’aux besoins spécifiques du lecteur non-voyant en Tunisie.

Pour sa part, la romancière Khaoula Hosni, qui a prêté sa voix pour lire son roman, a tenu à exprimer son enthousiasme face à cette nouvelle aventure qui lui a permis de “donner vie à ses personnages” et de mettre en évidence, à travers le support sonore “les spécificités de son écriture scénique axée essentiellement sur la psychologie du personnage et non sur l’intrigue”.

Le Cauchemar de Bathyscaphe de Khaoula Hosni est le premier tome d’une trilogie. Ce roman psychologique d’aventure raconte l’histoire d’une explosion d’un laboratoire de recherche et de développement. Un an après l’explosion, la fille du propriétaire du laboratoire Sarah Perin est kidnappée et torturée durant 5 semaines. Sauvée in extremis de ses bourreaux, commence alors la quête de la vérité par l’héroïne.