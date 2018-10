L’hôpital régional “Mohamed Tlatli” dans le gouvernorat de Nabeul a été doté samedi d’un mammographe.

L’équipement de cet établissement public de santé avec cet appareil s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’association “Nourane” de lutte contre le cancer, qui avait lancé une campagne de don l’année dernière, dans le cadre de l’octobre rose sous la supervision de l’ancien ministre de la santé, le défunt Slim Chaker.

Le service de radiologie de cette structure hospitalière porte dorénavant le nom de Slim Chaker.

Dans une déclaration aux médias, le ministre de la santé, Imed Hammami a souligné l’importance d’équiper un hôpital public avec cet appareil qui, a-t-il affirmé aidera à consolider la carte sanitaire dans le gouvernorat de Nabeul dont les établissements publics de santé ne comptaient pas ce genre de matériel nécessaire pour le dépistage précoce du cancer du sein.

Un personnel paramédical a été mobilisé au sein de l’hôpital Tlatli pour l’exploitation de cet appareil qui sera opérationnel à partir de la semaine prochaine dans le cadre d’une coopération avec l’hôpital régional “Mohamed Taher Maamouri”, dans l’attente d’affecter un médecin spécialiste, dans les meilleurs délais, a encore précisé Hammami.

Le chef du gouvernement avait ordonné l’exécution, à partir du mois de novembre prochain, du programme national pour résoudre les problèmes portant sur le manque d’effectif médical, paramédical et administratif dans les différentes structures de santé, a ajouté le la même source.

Le ministère de la santé s’approche de la réalisation de son objectif à savoir doter un hôpital public dans chaque gouvernorat, d’un mammographe, a notamment souligné Hammami rappelant les efforts continus de la Tunisie en matière de lutte contre le cancer.

Le président de l’association, Nourane Ghazi Jerbi, a pour sa part signalé l’importance de favoriser un mammographe au profit d’une structure hospitalière dans le gouvernorat de Nabeul et ce dans le cadre des efforts de l’association en matière de lutte et de sensibilisation aux dangers du cancer du sein et l’importance du dépistage précoce.