Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur, au prix constant, ont enregistré durant les neuf premiers mois de l’année 2018, une décélération des quantités exportées, soit une augmentation de 3,3% seulement, contre 4,8% en 2017, d’après les tableaux statistiques que vient de publier l’Institut national de la statistique (INS).

Dans une déclaration récente à l’agence TAP, le directeur central de la statistique de la conjoncture à l’INS, Elyes Asmi avait indiqué que l’objectif en Tunisie, est d’augmenter le volume des exportations avec de meilleurs prix, mais jusqu’à maintenant, la situation ne révèle qu’une hausse en valeur des exportations (+19,8%), due à la dévaluation du dinar, contre une décélération des quantités exportées, au cours des 9 premiers mois de l’année 2018.

Rappelant que près de 60 % de nos échanges commerciaux s’effectuent en euro et 40%, en dollar, alors que le marché des changes a connu une accélération du rythme de dépréciation du dinar. En effet, du 1er Janvier au 18 septembre 2018, le dinar a perdu 13,37%, face au dollar américain, et 11,20%, face à l’euro.

Toutefois, la dépréciation du dinar a eu un impact sur les quantités importées qui ont enregistré une augmentation moins importante par rapport à l’année écoulée, passant de 2,9% durant les 9 premiers mois de l’année 2017 à 2% actuellement.

La meilleure performance reste celle du secteur de l’agriculture et les industries agroalimentaires, les quantités exportées ayant progressé de 58,4%, alors que le volume des exportations du secteur de l’énergie, a baissé de 23,1% et celui des mines, phosphates et dérivés, de 15,6%.

Signe que le déficit énergétique se creuse chaque jour davantage, les quantités importées enregistrées dans le secteur de l’énergie et lubrifiants, ont évolué de 27,7%.

Pour ce qui est des achats de l’étranger du secteur des mines phosphates et dérivés, ils ont baissé de 9,4%.

Il y a lieu rappeler qu’en valeurs courantes (en tenant compte de l’effet de la variation du cours du dinar), les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont atteint au cours de neuf premiers mois de l’année 2018 la valeur de 29.481,7 MD à l’exportation et 43.664,8 MD à l’importation, enregistrant, ainsi une hausse de l’ordre de 19,8% à l’export et de 21% à l’import, et ce par rapport à la même période de l’année 2017.