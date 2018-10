La Chambre de commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) lance, au mois de novembre prochain, une nouvelle session à Tunis de la formation en Mini MBA «Master of Business Administration», initiée en partenariat avec l’Université américaine de l’Etat de Missouri «USA» et ce après le franc succès qu’ont connu les trois premières éditions.

Le Mini-MBA est, rappelons-le, un programme de formation qui fournit une base dans les disciplines commerciales clés sous forme condensée. Il est conçu aux responsables, dirigeants et hauts cadres d’entreprises qui ont besoin d’une compréhension plus large d’une gamme complète de sujets d’affaires ou qui peuvent bénéficier d’un recyclage à mi-carrière.

La CCIS met à la disposition des candidats des professionnels pour les aider à développer une compréhension approfondie des affaires tout en développant des capacités de réflexion critique grâce à des études de cas, des simulations commerciales, des conférences et des discussions.

En outre, ce programme de formation vise à leur permettre d’une part d’acquérir des compétences managériales d’une grande valeur ajoutée en termes de management, pilotage d’entreprise et de gestion de projets, et d’autre part de soutenir le positionnement des entreprises à l’international et conquérir d’avantage de nouveaux marchés.

D’un volume horaire de 100 heures, le programme formation sera dispensé en anglais et exige que les candidats aient une bonne maitrise de cette langue et un niveau minimum d’enseignement de Bac+3.

De plus, ce programme de formation, sera couronné par la livraison d’un certificat portant le sceau de l’Université de l’Etat de Missouri ce qui constitue une valeur ajoutée considérable à la formation et au certificat.