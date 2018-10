Dans son dernier rapport sur la stabilité financière dans le monde d’octobre 2018, le FMI constate que les risques mondiaux à court terme pour la stabilité financière ont légèrement augmenté, reflétant les pressions croissantes dans les économies de marché émergentes et l’escalade des tensions commerciales. Ces risques, bien que toujours modérés, pourraient augmenter considérablement.

Une intensification des préoccupations concernant les marchés émergents, une augmentation des tensions commerciales, la réalisation d’une incertitude politique, ou un durcissement plus rapide que prévu de la normalisation monétaire pourraient tous conduire à un resserrement marqué des conditions financières.

Les risques pour la stabilité financière à moyen terme restent élevés, en raison de l’endettement important du secteur non financier dans les économies avancées et de la hausse des emprunts extérieurs sur les marchés émergents.

Bien que le système bancaire mondial soit plus fort qu’avant la crise, il est exposé à des emprunteurs très endettés ainsi qu’à des actifs opaques et illiquides et au risque de roulement de devises.

Tout cela soulève l’urgence pour les décideurs politiques d’intensifier leurs efforts pour renforcer la résilience du système financier en complétant le programme de réforme de la réglementation financière ainsi qu’en développant et en déployant des outils politiques macroprudentiels.

Il constate que le vaste programme défini par la communauté internationale a donné lieu à de nouvelles normes qui ont contribué à un système financier plus résistant – un système moins endetté, plus liquide, mieux surveillé et plus intensément, en particulier dans les grandes banques.

(source: FMI)