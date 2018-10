L’augmentation observée au niveau de l’exportation (+19,8%) durant les neuf mois de l’année 2018 concerne la majorité des secteurs.

En effet, le secteur de l’agriculture et des industries agroalimentaires a enregistré un accroissement important de 61,0% suite à l’augmentation de nos ventes des huiles d’olives (1691,8 MD contre 605,3 MD) , les dattes (542,7 MD contre 392,5 MD), le secteur des industries manufacturières de 25,7%, le secteur textile, habillement et cuirs de 19,5% et le secteur des industries mécaniques et électriques de 14,7% .

En revanche, les exportations du secteur mines, phosphates et dérivés demeurent en baisse avec un taux de 7,8%.