Les actionnaires de la société SYPHAX AIRLINES se réuniront le 12 octobre 2018 en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société sis à l’Aéroport international Sfax Thyna, notamment pour procéder à la lecture –et à l’approbation, s’il y a lieu- du rapport d’activité du conseil d’administration pour l’exercice 2015, des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes sur les états financiers clos le 31 décembre 2015.

L’AGO élira également deux administrateurs représentants les petits porteurs, affectera le résultat et fixera les jetons de présence de l’exercice 2015.

La dernière AGO de Syphax Airlines remonte au 16 février 2017. Elle avait notamment mis fin au mandat des deux administrateurs, Hatem Chabchoub et Mohamed Ghelala, fait entrer à leur place au conseil d’Administration Abdelaziz Frikha et Lotfi Frikha, et nommé ce dernier président directeur général.