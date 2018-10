La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi sur une note quasi stable. Le Tunindex affiche une légère hausse de 0,02% à 7600,71 points, dans un faible volume d’échanges de 4,197 millions de dinars(MD)”, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partner s(MCP).

La balance de variations a été tirée vers le bas n’affichant que 23 hausses contre 30 baisses.

Le titre ICF enregistre la plus forte hausse de la séance à 134,97dinars(D) , soit une montée de 4,49 % ,suivi par le titre ASSAD qui a grimpé de 4,22% à 7,90 D . Le titre SOTEMAIL quant à lui a gagné 3 ,63 % pour se monnayer à 1,71 D.

A la hausse également, les titres SANIMED et SOTRAPIL ont réalisé un accroissement respectif de 2,94% et 2,63 % pour finir la séance à 3,49 D et 15,60 D. Le titre ELECTROSTAR a évolué dans un territoire négatif enregistrant une baisse de 4,48% à 15,11 D, suivi par le titre AETECH qui a reculé de 4,25 % à 0,45 D. Le titre CELLCOM quant à lui a chuté de 2,94 % à 1,32D.

Dans le même sillage , les titres ALKIMIA et MODERN LEASING ont regressé respectivement de 2,92 % et 2,86 % clôturant la séance à 32,52 D et 3,05 D.