La quatrième édition du Salon Tunisien de l’Habitat et de Finance Bancaire (Maskan Expo) sera organisée, du 17 au 19 novembre 2018, dans la ville de Cologne en Allemagne, et ce, en partenariat avec les promoteurs immobiliers et les ministères de l’Equipement, de la Culture, et du Tourisme, ainsi que le secrétariat d’Etat de la diplomatie économique.

L’organisatrice du salon, Emna Limam, a expliqué le choix de Cologne pour abriter ce salon par le fait que 80% des Tunisiens vivant en Allemagne (environ 60 mille personnes) résident dans cette ville et que la majorité d’entre eux sont des cadres en mesure d’acquérir des logements en Tunisie.

Intervenant lors d’une conférence de presse, tenue, vendredi, à Tunis, Limam a fait savoir que cette nouvelle édition de Maskan Expo sera marquée par la participation des sociétés foncières relevant du ministère de l’Equipement (Sprols et Snit), ainsi que de six banques de la place, dont la BH, la STB et la BT, soulignant que ces banques présenteront des offres exclusives aux Tunisiens résidents à l’étranger, afin de leur faciliter l’acquisition de logements en Tunisie.

” Un atelier sera organisé, également, à cette occasion, afin d’apporter des réponses aux interrogations des Tunisiens, sur l’obtention des crédits auprès des établissements bancaires tunisiens “, a-t-elle noté.

Et d’ajouter qu’un nombre de promoteurs saisiront cette opportunité pour présenter leurs projets implantés dans les régions touristiques et côtières, en l’occurrence Hammamet, Sousse, Hergla, Nabeul et Monastir.

Sur un autre registre, la responsable a indiqué que ce salon permettra d’améliorer et de promouvoir l’image de la Tunisie comme une destination touristique typique, en faisant connaître les sites, le patrimoine et la culture de notre pays.

Destiné à la diaspora tunisienne à l’étranger, Maskan Expo a été organisé, durant les précédentes éditions, à Dubaï (les Emirats Arabes), à Paris et Nice (France).