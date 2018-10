Le Salon All4Pack 2018 a été présenté, jeudi 27 septembre, à la Maison de l’exportateur (CEPEX) lors d’une journée d’information organisée par la CTFCI-Promosalons, en partenariat avec le PACKTEC.

Pour ce faire, Comexposium, organisateur dudit Salon, a dépêché à Tunis, Christophe Delahaye, Chef marché All4Pack, pour présenter aux professionnels tunisiens du secteur de l’emballage les nouveautés de cette 46ème édition du Salon, qui se tiendra du 26 au 29 novembre à Paris Villepinte.

A ses côtés lors de cette présentation, on a noté la présence du DG du PACKTEC, Anis Gaida Mahjoub, de la directrice marketing du PACKTEC, Hajer Ben Mami, et du designer et manager de VERDAS, Sami Chatti.

All4Pack 2018 s’articule autour de quatre secteurs : emballage, machines et process, manutention et impression. C’est une manifestation qui constituera un carrefour de rencontres et une plateforme de Business des principaux acteurs du secteur de la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique du Nord.

Par conséquent, All4Pack est à même de constituer une opportunité et une occasion pour l’industrie tunisienne de l’emballage de se promouvoir auprès des donneurs d’ordre.

All4Pack 2018, dont le slogan est “Share your Creativity“, réunira, sur le même endroit et au même moment, professionnels et consommateurs-utilisateurs. De ce fait, y seront exposées les dernières nouveautés en matière de solutions pour les marchés et industries utilisateurs d’emballages et autres activités connexes (les matériaux de base, les accessoires, les machines de transformation des matériaux et les machines de conditionnement).

M. Delahaye assure que les professionnels tunisiens seront nombreux à cette 46ème édition de All4Pack. En effet, il est prévu un pavillon tunisien qui regroupera les principales entreprises d’emballage en Tunisie et qui seront conduites par le PACKTEC avec le concours de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI).

Un chiffre éloquent sur les salons All4Pack : près de 80% de taux de satisfaction des exposants et visiteurs. C’est dire !

Dans ce cadre, les professionnels tunisiens bénéficieront de visites ciblées et de contacts personnalisés avec les fournisseurs étrangers, sachant près de 1350 exposants et 500 marques représentant une cinquantaine de pays ont déjà confirmé leur participation à cette manifestation. Il s’agit entre autres de la France (pays hôte de All4Pack), Portugal, Espagne, Belgique, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Turquie, Taïwan, Chine…

A souligner par ailleurs qu’une étude prospective intitulée «L’EMBALLAGE A L’AUBE DE SA REVOLUTION : Que pourrait être l’emballage à l’horizon 2050?» a été présentée lors de cette rencontre.

Il révèle les 4 évolutions sociétales qui vont impacter l’emballage de demain, à savoir :

– Le vieillissement de la population.

– L’épuisement des ressources de la Terre et la pollution par les déchets.

– Le développement de l’intelligence artificielle dans tous les domaines.

– Une mobilité accrue dans des véhicules autonomes, jusque dans l’espace.

Même si on peut objecter sur les résultats de cette étude, notamment à cause de la population cible (les Européens du Sud), les couleurs, la date choisie pour la vraie révolution de l’emballage (2050), etc., il faut cependant souligner qu’elle soulève plusieurs questionnements sur ce que sera, demain, l’emballage… dans tous ses états.

Pour avoir plus de détails sur cette 46ème édition de All4Pack, lire l’entretien que nous a accordé Christophe Delahaye.

Tallel BAHOURY