L’année 2017 confirme le dynamisme de l’industrie française de l’emballage dans un contexte macro-économique optimiste. Cette industrie a profité de l’amélioration de la conjoncture et de la hausse du pouvoir d’achat des ménages.

L’e-commerce continue son déploiement avec l’augmentation du nombre de cyber acheteurs et de la fréquence des achats. Son chiffre d’affaires devrait dépasser les 90 milliards € en 2018.

L’optimisme généralisé a toutefois été entaché par une concurrence des emballages venant de l’étranger et l’évolution à la hausse du coût de certaines matières premières.

Les emballages en papier-carton représentent plus du tiers (39%)des tonnages d’emballage mis sur le marché français en 2015 et estimés à 12,47 millions de tonnes, devant le verre (22%), le bois (17%), le plastique (17%) et le métal (5%).

Près de 60%(7,46 millions de tonnes)concernent les emballages industriels et commerciaux contre 40% (5,01 millions de tonnes) sont relatifs aux emballages ménagers.

(Source: ALL4PACK 2018)