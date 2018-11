La France possède l’une des industries de l’emballage en verre les plus développées et les plus diversifiées au monde et compte 17 usines verrières et 14 centres de traitement. Le premier producteur mondial de verre d’emballage possède le plus grand nombre d’usines en France avec neuf sites et son siège.

Son challenger possède sept usines reparties de façon similaire sur le territoire français. On observe une concentration d’usines de verre dans le nord de la France, principalement dans la vallée de la Bresle en Normandie qui, avec 70 entreprises employant plus de 7 000 personnes dont 60% de verriers, réalise plus de 70% de la production mondiale de flacons de luxe pour la parfumerie, les spiritueux ou la pharmacie pour un chiffre d’affaires de 1,5 à 2 milliards €.

Certains de ces sites verriers ont renoué avec les investissements en 2017.

(Source: ALL4PACK 2018)