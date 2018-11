Quel que soit le produit, «la concurrence internationale exacerbée que rencontrent les fournisseurs de produits et d’équipements leur impose, pour préserver et développer leurs positions sur leurs marchés, de monter en gamme leur offre de façon continue. Les caractéristiques techniques et la qualité intrinsèque des produits sont depuis longtemps des facteurs de différenciation.

Aujourd’hui, les fournisseurs doivent apporter toujours plus de valeur à leurs clients, en intégrant les multiples fonctions d’usage du produit et les services associés. Une bonne partie de ces fonctionnalités, qui répondront aux grands enjeux sociétaux (vieillissement de la population, santé, sécurité et liberté, mobilité, lien social, transition énergétique…) reste encore à inventer. L’étape ultime consiste à vendre l’usage d’un produit plutôt que le produit lui-même.»

Permettre l’usage des produits : n’est-ce pas une des fonctions essentielles de l’emballage que l’on devrait d’ailleurs mesurer en termes d’utilisabilité ? L’utilisabilité ou aptitude àl’utilisation est définie par la norme ISO 9241-11comme «le degré selon lequel unproduit peut être utilisé, par des utilisateursidentifiés, pour atteindre des buts définis avecefficacité, efficience et satisfaction, dans uncontexte d’utilisation spécifié.» Peut-on des lors se passer de l’emballage pourvu qu’il soit éco-conçu ?

(Source: ALL4PACK 2018)