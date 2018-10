Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, se rendra demain vendredi en visite officielle en Bulgarie à l’invitation de son homologue bulgare, Ekaterina Zharieva.

Il s’agit là de la première visite d’un ministre des Affaires étrangères tunisien en Bulgarie depuis 1995.

Selon un communiqué rendu public jeudi 4 courant, par le ministère des Affaires étrangères, cette visite s’inscrit dans la perspective du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays au double plan bilatéral et multilatéral et dans le cadre de l’Union européenne, particulièrement dans les domaines de l’économie, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la sécurité.

Cette visite s’inscrit également dans le cadre du suivi des préparatifs de la 15e session de la Commission économique mixte tuniso-bulgare prévue au cours du premier semestre de l’année 2019 à Tunis.

Au cours de son déplacement dans la capitale bulgare, Sofia, le chef de la diplomatie tunisienne sera reçu en audience par le président de la Bulgarie, Roumen Radev, et aura des entretiens avec de hauts responsables bulgares.