Les trois municipalités de l’île de Djerba se sont récemment réunies pour préparer le lancement du tri sélectif des déchets à la source, dans le but d’en réduire le coût et le volume.

Parmi les propositions avancées, l’instauration du tri obligatoire au niveau des hôtels et restaurants, à partir de janvier 2019, la mise en place, par les municipalités, de conteneurs de couleur verte pour les déchets organiques, bleue pour le plastique, et jaune pour le reste, et l’interdiction des sacs plastiques sur l’île, à partir de juillet 2019.

Ces propositions vont être adoptées par les conseils municipaux respectifs.

Une campagne de sensibilisation au tri sélectif sera lancée impliquant la société civile.