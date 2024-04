Des organisations philanthropiques internationales dont la Fondation Prince Albert II de Monaco, ainsi que d’autres donateurs privés et publics se sont engagés à verser un total de 60,8 millions de dollars pour soutenir les efforts de conservation marine, dans la région méditerranéenne, au cours des cinq prochaines années.

L’annonce a été faite par le Prince Albert II de Monaco, lors de la session plénière “The Challenges & Solutions of the Mediterranean Countries”, qui s’est tenue le 17 avril courant dans le cadre de la conférence Our Ocean, à Athènes, en Grèce, indique la fondation sur son site.

L’objectif étant de préserver l’intégrité écologique de la mer Méditerranée. Des organisations philanthropiques entendent contribuer à l’objectif ambitieux de protéger 30 % de la Méditerranée d’ici 2030, dont 10 % sous forme de zones strictement protégées. Or, pour atteindre cet objectif, un investissement de 277 millions de dollars est nécessaire.

Réputée pour la richesse de sa biodiversité marine et son statut de “hotspot” (point névralgique) mondial pour les espèces endémiques, la région méditerranéenne est confrontée à des menaces croissantes liées au changement climatique, à la pollution et aux pratiques de pêche non durables.

Malgré les efforts déployés par le passé, seulement 8,33 % de la Méditerranée bénéficie actuellement d’une protection, les réglementations étant souvent aussi faibles à l’intérieur des aires marines protégées (AMP) qu’à l’extérieur. En outre, à peine 0,23 % de la région est entièrement ou fortement protégée.

Reconnaissant l’urgence de la situation, les bailleurs de fonds ont souligné la nécessité de mettre en place une action décisive pour préserver les écosystèmes fragiles de la Méditerranée. Il s’agit notamment, de mettre un terme aux activités destructrices telles que le chalutage de fond et de renforcer la gestion des zones marines protégées existantes.