La Tunisie invitée d’honneur à la 15ème édition de la Foire internationale du livre de Taormina en 2025

« C’est un privilège pour nous d’accueillir la Tunisie en 2025 pour la 15ème édition de la Foire internationale du livre « Taobuk » de la ville de Taormina » a déclaré à l’agence TAP, la présidente du festival Antonella Ferrara à l’issue d’une rencontre lundi matin pour donner en avant-première depuis la Foire internationale du livre de Tunis un avant-goût de la 14ème édition de ce festival, où la littérature du monde épouse les arts au grand complet.

A l’issue d’un voyage en images et en sons auquel a été conviée l’assistance au cœur de ce festival et autour des paysages d’une ville de charme réputée pour son histoire, la présidente du festival a tenu à souligner que Taormina réputée pour être un croisement de rencontres, d’échanges et de résonnances culturelles, ayant accueilli de grands maitres de la pensée, des arts et de la culture pour ne citer que l’écrivain franco-marocain Tahar Ben Jalloun, le pianiste et compositeur germano-américain David Garrett etc, sera sous les projecteurs durant quatre jours autour du thème « L’identité ».

Pour ce rendez-vous dédié à l’art et à la culture, plus de 200 invités parmi lesquels des artistes, écrivains, scientifiques, acteurs, peintres, musiciens, philosophes, économistes, seront présents pour dialoguer et échanger dont l’écrivain norvégien Jon Fosse, prix Nobel de littérature 2023, la femme de lettres française Yasmina Reza, l’écrivain américain Jonathan Safran Foer ainsi que l’artiste visuelle contemporaine serbe Marina Abramovic et la danseuse italienne Nicoletta Manni, pour donner une performance au grand gala Taobuk 2024 le 22 juin prochain au théâtre antique de l’ancienne cité gréco-romaine Taormina.