” La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi dans le rouge.Le Tunindex a affiché une baisse de 0,79 % à 7724,83 points dans un volume d’échanges de 11,067 millions de dinars(MD) “, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP) .

Le titre EURO-CYCLES a enregistré le plus fort volume de la séance, mobilisant 3,101 MD de ses capitaux à 20,90 dinars(D), soit une régression de 0,47%.

Le titre CIL a gagné 2,75 % à 15,15 D, suivi par le titre AMEN BANK qui s’est élevé à 29,80 D soit une progression de 2,75%. Le titre AMS quant à lui a réalisé une hausse de 2,12% pour s’échanger à 0,96 D.

Dans le vert, les titres AETECH et SOTUMAG ont augmenté respectivement de 1,96% et 1,40% clôturant la séance à 0,52 D et 2,17 D.

Dans le rouge le titre MONOPRIX a chuté de 5,90% à 8,12 D suivi par les titres SIPHAT et Carthage Cement qui ont dévissé respectivement de 4,42 % et 3,88 % à 4,10 D et 1,73D.

Dans la même tendance, le titre TELNET a reculé de 3,75 % à 8,45 D suivi par le titre UIB qui a chuté de 3,33 % en se monnayant à 28,99 D.