L’APII (Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation) a lancé, à l’occasion d’une conférence organisée au siège de l’agence, un appel à l’urgence d’une révision du rôle, des actions et du cadre juridique des pépinières d’entreprises.

Dans un environnement en forte mutation sur les plans économique et social, le rôle de ces institutions doit pouvoir être adapté pour qu’il puisse apporter sa contribution à l’effort national de promotion de l’investissement et de la création d’emploi, dans un pays qui compte près de 620.000 chômeurs, dont 250.000 diplômés du supérieur auxquels s’ajoutent annuellement 60.000 nouveaux diplômés.

Samir Bechouel, directeur général de l’APII, a insisté dans son intervention sur l’importance de revoir tous les mécanismes d’accompagnement à la création d’entreprises en mettant à plat l’ensemble des mécanismes en place pour une plus grande efficience dans l’encouragement et l’encadrement des nouveaux entrepreneurs, tout en tenant compte du développement d’initiatives du secteur privé et de la société civile (incubateurs, programmes d’assistances à l’entrepreneuriat des jeunes…).

Les chiffres : L’APII estime que 90% des promoteurs de projets ne connaissent pas les mesures d’accompagnement proposées aussi bien par les organismes publics que le secteur privé. Selon lui, seul 25% des projets arrivent à survive et à poursuivre leurs activités, ce qui démontre le relatif échec des mécanismes d’accompagnement actuels.

