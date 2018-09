Le Centre culturel et sportif de la jeunesse d’El Menzah VI abrite, du 28 au 30 septembre, le Salon international du sport, des loisirs et du sport nautique “Sport & Loisirs EXPO’2018”.

C’est un espace de rencontre entre professionnels et visiteurs passionnés de sport et d’activités nautiques. Mais c’est aussi un événement multisports ouvert aux professionnels, aux acteurs du marché de l’équipement sportif, aux collectivités ainsi qu’au grand public.

De par la variété et la diversité des produits, exposants, équipementiers et autres professionnels de la formation sportive, “Sport & Loisirs EXPO’2018” est une vitrine du monde du sport, des loisirs et du sport nautique en Tunisie, dédiée aux promoteurs dans le domaine du sport et des loisirs, aux médecins, kinésithérapeutes, hôteliers et notamment au grand public.

Principaux objectifs : développer de nouveaux contacts, échanger et découvrir les nouvelles technologies liées au marché du sport et loisirs, commercialiser, présenter les nouvelles gammes de produits et conclure d’éventuels partenariats.

Durant les trois jours d’exposition, le volet animation ne sera pas en reste, notamment avec l’organisation de six tournois.

En effet, outre les tournois de football, handball, boxe, basketball, padel et de golf, les organisateurs du salon ont prévu un tournoi de fitness et un autre pour les amateurs de jeux vidéos.