La Tunisie prendra part au salon international de l’alimentation “SIAL paris “, qui se tient du 21 au 25 octobre 2018 au parc des Expositions Villepinte à Paris (France).

La Tunisie y sera représenté par une importante délégation de 50 entreprises nationales de plus en plus nombreuses à choisir le ‘’SIAL’’ pour développer leur stratégie à l’export. les exposants Tunisiens opérant dans les filières des conserves alimentaires, de l’huile d’olive, l’huile végétale, des pâtes, des dattes, des boissons, de la biscuiterie et de la confiserie ; ….dévoileront à cette occasion la diversité de l’offre Tunisienne dans le secteur agroalimentaire, a précisé le Cepex dans un communiqué publié vendredi.

Le salon est considéré comme une vitrine unique du marché mondial alimentaire et outil de référence pour les acheteurs à la recherche de fournisseurs et partenaires français et internationaux. Il accueille plus de 155.000 visiteurs professionnels et environ 7.000 exposants venus de plus de 109 pays.

Une opération d’animation culinaire sera organisée quotidiennement au sein du pavillon tunisien sous forme de ‘’Cooking Show ‘’ pour offrir aux visiteurs du salon l’occasion de déguster les saveurs de la Tunisie à base d’ingrédients exposés sur les stands des entreprises tunisiennes.

Un programme promotionnel spécifique sera également organisé par la Gica, le projet Pampat et class export en partenariat avec l’association des toques blanches qui regroupe les chefs cuisiniers du monde, pour la promotion du label harissa certifié ‘’good qualité Label’’.

Un programme personnalisé de rendez-vous d’affaires ‘’B to B Matchmaking’’ sur me mesure sera également organisé par le projet Sippo en marge du salon.