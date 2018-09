Plus de 10.500 fournisseurs ont été enregistrés, depuis le début du mois de septembre 2018, sur la plateforme de système d’achat public en ligne (TUNEPS), a indiqué vendredi la présidente de TUNEPS, Sonia Ben Salem ajoutant que l’enregistrement des fournisseurs étrangers par les acheteurs publics est actuellement en cours.

“On a déjà atteint les 50% des acheteurs publics concernés pour l’année 2018, parallèlement à l’organisation de sessions de formation afin de leur assister lors de la passation sur TUNEPS”, a-t-elle ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge d’une journée de sensibilisation sur “le passage obligatoire par TUNEPS pour l’exécution de tout marché public”.

A noter que tous les acheteurs publics (ministères, entreprises publiques, établissement public à caractère non administratif) procèdent obligatoirement, depuis le 1er septembre 2018, à la passation de leurs marchés publics par TUNEPS, en vertu du décret publié, au Journal Officiel de Tunisie (JORT) datant du 31 juillet 2018.

Elle a annoncé, dans ce cadre, qu’à partir de septembre 2019, les établissements publics et les collectivités locales seront obligés d’utiliser TUNEPS, ajoutant que certaines collectivités locales ainsi que des établissements publics utilisent déjà TUNEPS, malgré que le passage par ladite plateforme est actuellement optionnel pour eux.

“On a laissé un délai d’une année aux collectivités locales et établissements publics afin de leur permettre d’accéder à ce système. Certains d’entre eux ont déjà commencé l’utilisation de cette application”, a-t-elle encore expliqué.

Ben Salem a rappelé qu’avant le projet TUNEPS, les procédures de passation des marchés publics étaient, avant 2014, des procédures matérielles et en vertu du décret de 31 juillet 2018, TUNEPS est devenu obligatoire pour la passation des marchés publics pour tous les acheteurs publics. Aujourd’hui les ministères, les entreprises publiques et les établissements publics sont obligés, en vertu du décret, de procéder à la passation de leurs marchés publics sur TUNEPS.

Elle a rappelé, par ailleurs, que TUNEPS a remporté, en octobre 2015, le prix de l’OGP ( Open Gouvernment Partnership) au Mexique et a remporté le trophée de l’innovation en juin 2014, dans le salon de l’achat public en Tunisie.

Pour sa part, le directeur du bureau de la BERD en Tunisie, Antoine Salle de Chou, a rappelé que la coopération avec la Haute instance de la Commande Publique (HAICOP) a démarré, en 2014, ajoutant que des accords-cadres seront lancés afin de permettre de déterminer les modalités de passation des marchés.

“Durant toute cette période, on a préparé un environnement juridique transparent et favorable afin d’assurer l’efficience de ce système et des améliorations ont été introduites”, a-t-il avancé.

Et d’ajouter que TUNEPS est équipé, aujourd’hui, juridiquement et techniquement afin d’être l’outil unique de participation aux appels d’offres publics.