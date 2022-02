CNP : Avis d’Appel d’Offres International N°03/2022 Impression, Reliure et Finitions des Livres Scolaires 2022

Le Centre National Pédagogique lance un appel d’offres international géré par l’application TUNEPS pour confier l’impression, la reliure et la finition des livres scolaires qu’il éditera au cours de l’année 2022 à une société résidente ou non résidente. L’impression, la reliure et la finition des livres scolaires constitue un lot unique de volume global 13 773 000 d’exemplaires repartis en 185 titres.

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges de l’appel d’offres en ligne gratuitement par consultation du site www.tuneps.tn.

Composition des offres :

L’offre est constituée de :

l’offre technique.

L’offre financière.

Les offres comportent , en plus des deux offres technique et financière, le cautionnement provisoire et les documents administratifs.

Présentation des offres :

l’envoi des offres sera obligatoirement sur le système des achats publics en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn) conformément au guide de procédures établi par la haute instance de la commande publique.

Toutefois ,la caution provisoire doit être envoyé selon la procédure matérielle dans une enveloppe fermée au nom de Monsieur Le Président Directeur Général du Centre National Pédagogique à l’adresse suivante 42, boulevard Ali Trad – Montfleury – 1089 Tunis, portant la mention suivante : « APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 03/2022 IMPRESSION, RELIURE ET FINITION DES LIVRES SCOLAIRES AU COURS DE L’ANNEE 2022 à ne pas ouvrir » avant l’heure et la date limite fixée pour la remise des offres, auprès du bureau d’ordre central du Centre National Pédagogique ,le cachet du bureau d’ordre central du CNP fait foi.

* Les pièces administratives :

Le dossier administratif doit contenir les pièces suivantes indiquées à l’article 12 du cahier des données particulières de l’appel d’offres :

Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire.

Un extrait du RNE (Registre National des Entreprises) pour les soumissionnaires Résidents ou tout autre document équivalent prévu par le droit du pays d’origine pour les soumissionnaires Non-résidents.

Certificat de non faillite ou de redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par le droit du pays d’origine pour les soumissionnaires non-résidents.

Déclaration sur l’honneur de non influence. ( A cocher sur le système TUNEPS).

Déclaration de non appartenance au CNP durant les cinq dernières années.( A cocher sur le système TUNEPS).

Certificat d’origine tunisienne du ou des produits objet de la soumission, délivré par les autorités compétentes afin de bénéficier de la marge de préférence pour les soumissionnaires Résidents .

Procuration éventuellement nécessaire ou attestation prouvant que la signature du marché est bien celle du représentant légal du soumissionnaire.

Cautionnement Provisoire auprès ou avalisé par une banque tunisienne conforment à l’article 9 DPAO valable 120 jours à compter du jour suivant la date limite de réception des offres .

jours à compter du jour suivant la date limite de réception des offres . Pour les soumissionnaires résidents l’attestation relative à la situation fiscale prévue par la législation en vigueur Sera consulté en ligne Via TUNEPS .

. Pour les soumissionnaires résidents le Certificat d’affiliation à un régime de sécurité sociale prévue par la législation en vigueur Sera consulté en ligne Via TUNEPS .

. Dans le cas de participation dans un groupement solidaire ,les membres du groupement doivent présenter un acte de groupement signé par tous les membres avec la désignation d’un seul mandataire qui représente le groupement et présentation de toutes les procurations.

* Le dossier technique :

Formulaire des caractéristiques techniques des livres.

Formulaire des spécifications techniques .

* Le dossier financier :

Soumission (un modèle de lettre de soumission est mis à la dispositions des participants par l’application TUNEPS ). Bordereaux des prix.



Lieu et date d’ouverture des offres :

L’ouverture des offres sera en ligne en une séance publique le Mercredi 16 Mars 2022 à 10 h 30 minutes dans la salle des réunions (3 ème étage) siège social du centre national pédagogique situé au 42 Boulevard Ali Trad Monfleury 1089 Tunis.

Date limite de réception des offres :

La date limite de réception des offres est fixée le Mercredi 16 Mars 2022 à 10 Heures; Après quoi ,la procédure en ligne sera close automatiquement et aucune offre ne pourra être acceptée.

Validité des offres :

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 120 jours à compter du jour suivant la date limite de réception des offres fixée au 16 Mars 2022 à 10 Heures.

Rejet des offres :

Sont éliminées d’office les offres :