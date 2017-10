BTK cherche un administrateur Indépendant pour son Conseil d’Administration

La Banque Tuniso-Koweitienne Groupe BPCE – BTK – lance un appel à candidatures pour désigner un Administrateur Indépendant au sein de son Conseil d’Administration.

Les candidats doivent remplir les conditions énumérées dans les “Termes de Référence”

Tout dossier de candidature ne comportant pas l’un de documents exigés sera automatiquement éliminé.

Pour la communication des “Termes de Référence” ainsi que toutes informations ou éclaircissements, les candidats peuvent s’adresser à la BTK, par e-mail à l’adresse suivante : instance.candidature@btknet.com

Les candidats intéressés par le poste d’Administrateur Indépendant, doivent faire parvenir leur demande sous pli fermé par Rapid-poste ou par porteur, contre décharge, à l’adresse de la BTK.

BTK – 10 BIS, avenue Mohamed V – 1001 Tunis

Et ce au plus tard le lundi 23 octobre 2017 à 16h. Le cacher de décharge du bureau d’ordre central faisant foi. Les candidatures doivent être adressées au nom de Monsieur le Président ou le Vice-président du Conseil d’Administration et l’enveloppe doit porter la mention: “Ne pas ouvrir – Candidature au poste d’administrateur indépendant au Conseil d’Administration de la BTK“.