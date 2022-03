Un workshop de présentation des performances du système de passation des marchés électronique en Tunisie « TUNEPS », et d’une vision future de cette plateforme, a eu lieu mardi 15 mars 2022 à Tunis.

Cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de coopération tuniso-coréenne : Système de passation électronique des marchés publics en Tunisie (TUNEPS) dans sa deuxième phase, qui s’étend sur la période 2019 – 2022 avec un budget total de 2,5 millions de dollars financé par la KOICA sous forme de don. Avec la participation de la HAICOP, les organisations internationales (BAD, BERD, AFD, OCDE, PNUD, UNOPS, FIDA, AHK, BID, KFW …), des institutions publiques (SONEDE, STEG, ARRU …) ainsi que les experts coréens chargés de la mise en œuvre du projet, l’objectif de ce workshop est de présenter les performances et la vision future du système tunisien de passation des marchés électronique en Tunisie.

Pour assurer la pérennité de TUNEPS, un modèle futur de la plateforme contenant une architecture projetée à moyen et à long terme a été développé et présenté par les experts coréens lors des travaux de ce workshop.

Dans son allocution d’ouverture, Hanvit Kim, directeur adjoint pays de la KOICA en Tunisie, a déclaré que le système TUNEPS a été développé en coopération avec l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) durant la période 2011 – 2013 (phase 1 du projet) et s’appuie sur le système coréen de passation des marchés KONEPS.

Après quelques années de phases pilotes, le décret du 11 mai 2018 a rendu la passation électronique des marchés publics obligatoire pour toutes les entités, y compris les communes.

Il a aussi déclaré que, après la généralisation du système en 2018, et après des consultations avec la HAICOP, une deuxième phase du projet a été lancée avec un budget total de 2.5 Millions USD. Cette phase vise à améliorer le système de passation électronique des marchés publics grâce à la mise en œuvre du système de virtualisation, à renforcer le système de diagnostic et d’authentification (PKI) de l’infrastructure actuelle et à développer le système d’application / Web mobile TUNEPS. Il vise également à renforcer les capacités des utilisateurs tout en assurant la pérennité et la généralisation de TUNEPS.

Khaled Johmani, contrôleur général de la Commande publique à la HAICOP, au nom de Khaled El Arbi, président de la HAICOP, a déclaré que Les principaux objectifs du lancement de la plateforme TUNEPS en 2014 étaient d’accroître à la fois la transparence, l’efficacité et l’accès aux marchés publics. Il a aussi insisté que la coopération tuniso-coréenne dans le domaine de la passation des marchés publics date depuis des années. Il est très important de rappeler que La phase 1 du projet de coopération entre la KOICA et la HAICOP a généré d’autres projets de coopération en Tunisie à travers le soutien des organisations internationales telles que la BAD, la BERD et l’OCDE.

A la fin, il est à noter que le projet : Système Tunisien de Passation des Marchés Publics en ligne (TUNEPS) vise à accroitre la transparence, à consolider la concurrence dans les marchés publics grâce à l’accès à une plateforme de passation électronique et à améliorer le climat d’investissement et les services gouvernementaux en Tunisie.

Il appuie les efforts de la Tunisie dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable des Nations unies (ODD), plus précisément l’ODD 8 : Travail décent et croissance durable, l’ODD 9 : Infrastructures résilientes et innovation, l’ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces et l’ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs.

Depuis 2008, la Corée appuie les efforts de développement de la Tunisie et les échanges entre les deux pays continuent de se renforcer dans tous les domaines.

Pour ce faire, la Corée se tient au côté de la Tunisie à travers l’Agence coréenne de coopération internationale KOICA en contribuant aux différents projets alignés avec les priorités stratégiques du gouvernement, à savoir la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la création d’emploi et le renforcement des capacités des partenaires publics tunisiens.

——————–

L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) a été créé en 1991 par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères comme une organisation gouvernementale pour l’aide publique au développement (APD) pour améliorer l’efficacité des programmes d’aide de la subvention de la Corée du Sud pour les pays en voie de développement en mettant en œuvre l’aide de la subvention du gouvernement et des programmes de coopération technique. Présent dans plusieurs pays, KOICA offre des expériences riches et authentiques du développement économique de la Corée.