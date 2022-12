L’échange d’expertises entre la Tunisie et la Corée du Sud et le renforcement des capacités tunisiennes dans la numérisation des marchés publics ont été les principaux objectifs d’un accord signé jeudi 8 décembre 2022, entre la Haute instance de la commande publique (HAICOP) et le Service coréen des marchés publics (PPS, en acronyme anglais).

Cet accord vise à favoriser une coopération tripartite entre la Tunisie, la Corée et les pays qui veulent partager cette expérience pilote avec la Tunisie afin de permettre au pays de se distinguer dans le domaine des marchés publics vu son positionnement dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, ledit accord va appuyer davantage la HAICOP en apportant l’assistance technique nécessaire en vue de développer le système de passation des marchés publics en ligne, s’informer des nouvelles technologies et des normes internationales et adopter des indicateurs d’efficience et de développement des capacités dans ce domaine.