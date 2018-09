M. Mabrouk Kourchid , ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, a présidé hier soir une séance de travail au siège du ministère, en présence des membres de la commission de liquidation des biens du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) dissous.

Lors de cette séance, un rapport sur l’activité de cette commission ainsi que sur l’avancement de la procédure de liquidation a été présenté. Selon la commission, la liquidation des avoirs du RCD avait rapporté environ 11 MD jusqu’à la fin du mois d’août 2018. Ces rentrées d’argent provenaient de la cession d’un nombre de biens immobiliers sur tout le territoire tunisien.

La commission a, également, recensé 3000 dossiers immobiliers qui seront soumis aux procédures légales inhérentes à la loi de liquidation et ce avant leur cession. A ce titre , le ministre a appelé à accélérer le processus de liquidation exhortant les membres de la commission à achever les activités y afférentes à la fin du mois de mars 2019.

Par ailleurs , ladite réunion a examiné les dernières étapes concernant la réalisation du projet du complexe culturel et touristique programmé au sein de l’immeuble de la nation , siège du ministère , dont les travaux seront probablement achevés au mois de mars prochain en collaboration avec les ministères des affaires culturelles , et du tourisme et de l’artisanat.