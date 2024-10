Le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) vient de dévoiler la liste des 25 entreprises lauréates de son projet “Your House in Africa”, pour un accompagnement durant une année sur le marché africain, notamment le Sénégal et la République démocratique du Congo (RDC).

Le projet “Your House in Africa”, vise à accompagner des opérateurs économiques à fort potentiel et qui n’ont pas exporté en Afrique subsaharienne. Ce projet offre les outils, compétences et réseaux nécessaires aux entreprises pour accéder aux marchés du Sénégal et de la RDC.

Ce projet rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui à l’internationalisation des startups et PME tunisiennes à l’échelle du continent africain “Qawafel”, financé par l’AFD et mis en œuvre par Expertise France. “Qawafel” a pour objectif de contribuer à la création d’emplois, au développement économique inclusif de la Tunisie et à son intégration aux marchés du continent africain.

Pour mieux accompagner ces entreprises, TABC à travers son projet “Your House in Africa” ouvrira deux antennes à DAKAR (Sénégal) et à Kinshasa (RDC). Le Conseil d’affaires tuniso-africain est un organisme d’accompagnement et de conseil spécialisé dans l’appui des entreprises tunisiennes dans leurs stratégies d’internationalisation notamment, en Afrique.