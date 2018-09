Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, s’est entretenu, mardi 25 septembre, à New York, avec nombre de ses homologues en marge de sa participation aux travaux de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies, placée cette année sous le thème “Faire de l’ONU une organisation pour tous : une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées, au service de sociétés pacifiques, équitables et durables”.

Le ministre a, également, rencontré la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, Michaëlle Jean; rencontre au cours de laquelle ils ont discuté des préparatifs du prochain Sommet de la francophonie, prévu en 2020, en Tunisie.

Il a aussi participé à l’ouverture officielle de la 73e session ordinaire de l’ONU en présence de chefs d’Etat et de gouvernement et de ministres des Affaires étrangères des pays membres.

Le ministre a, en outre, pris part à une réunion de haut niveau sur le maintien de la paix, présidée par le secrétaire général de l’ONU dans le cadre de l’initiative “Action pour le maintien de la paix”.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères a eu des entretiens avec ses homologues de Lettonie, Lituanie et de Hongrie. Ils ont discuté de la consolidation de la coopération bilatérale au double plan politique et économique. Jhinaoui doit effectuer, dans les prochains mois, une visite de travail dans ces trois pays.

Le ministre a cosigné avec son homologue hongrois un mémorandum d’entente entre l’Institut diplomatique pour la Formation et les Etudes et l’Institut hongrois pour les affaires extérieures et le Commerce.