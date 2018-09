Une délégation de représentants d’entreprises allemandes du secteur de l’énergie photovoltaïque et de l’énergie solaire thermodynamique (CSP) est en visite en Tunisie, du 25 au 27 septembre 2018.

Dans le cadre de cette visite, l’AHK Tunis, en coopération avec The Renewables Academy AG (RENAC) et avec le soutien du ministère fédéral de l’Economie et de l’Energie, a organisé un séminaire d’experts.

Au cours de ce séminaire, les représentants allemands ont exposé leurs savoir-faire en matière d’énergies renouvelables, en présence du ministre tunisien de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, de l’ambassadeur de l’Allemagne en Tunisie, Dr. Andreas Reinicke, et de plusieurs dirigeants des entreprises du secteur en Tunisie.

Lors de cette rencontre, tenue à Tunis, mardi 25 septembre, le président de l’AHK, Ibrahim Debache, a mis en évidence l’intérêt de ces énergies pour l’économie tunisienne. Il a rappelé dans ce contexte le coût exorbitant de l’importation par la Tunisie des combustibles comme le pétrole et le gaz, un coût qui contribue largement au déficit de la balance commerciale du pays.

Les énergies renouvelables seront, selon lui, une alternative optimale, tant sur le plan économique qu’écologique.

De son côté, Dr Andreas Reinicke a exprimé son optimisme quant à l’avenir du secteur énergétique en Tunisie, qui commence à s’orienter vers les énergies renouvelables. «L’expérience allemande dans ce secteur peut être bénéfique pour la Tunisie. On a commis des erreurs que vous pouvez éviter» a-t-il affirmé. Et d’ajouter : «Il ne faut pas oublier non plus l’effet positif sur l’emploi, compte tenu des nouvelles opportunités et possibilités de créer des emplois avec les installations photovoltaïques et CSP».

Slim Feriani a, lui aussi, mis en valeur l’importance du renforcement de la sécurité énergétique et l’amélioration de la compétitivité économique de la Tunisie. Il a affirmé que la Tunisie a besoin de réduire le coût de l’énergie et d’instaurer l’équité énergétique entre les régions, à travers le développement des énergies renouvelables.

«Ce sont des défis que nous lançons. Notre objectif est d’arriver à produire 30% de notre consommation énergétique en 2030 sous forme d’énergies renouvelables, et nous pouvons y arriver».

Et de conclure sur une note positive : «Je suis optimiste tout en restant réaliste. La Tunisie peut devenir un hub entre l’Afrique et l’Europe. Il faut juste qu’on mette de côté nos divergences et qu’on s’unisse pour faire émerger notre économie».