Trois chefs cuisiniers représenteront la Tunisie lors de l’événement international à la 21ème édition du championnat du monde de couscous “Couscous Fest 2018” qui se tient du 21 au 30 septembre courant à San Vito Lo Capo au nord de la Sicile en Italie.

Lors de cette 21ème édition, deux jurys désigneront le pays qui va représenter le meilleur couscous au monde. Un jury technique et un jury populaire, composé des visiteurs de l’événement, éliront chacun le meilleur couscous.

Chef Nabil BARCOUS, chef cuisinier dans un restaurant à Milan, Chef Youssef ABDELLI, Chef de Cuisine dans un hôtel à Tunis et Chef Lamjed HOSNI, traiteur en freelance, composeront l’équipe tunisienne participante à cet événement.

Chaque année, le Couscous Fest attire les amateurs de l’art culinaire en général et du couscous en particulier du monde entier. C’est l’occasion de comparer les différentes traditions culinaires de chaque nation. Plusieurs pays vont y participer : l’Angola, la Palestine, la Côte d’Ivoire, l’Espagne, le Sénégal, l’Italie, le Maroc, les Etats-Unis et la Tunisie.

Lors de la dernière édition en 2017, la Tunisie avait gagné le titre de meilleur couscous du monde, décerné par le jury populaire.

Il a ajouté que les candidats tenteront de gagner ce grand challenge d’envergure et ont concocté une recette avec un goût tunisien avec laquelle ils tenteront d’impressionner les jurys. C’est une opportunité pour mettre en valeur l’art culinaire tunisien, encourager des jeunes talents tunisiens et valoriser le patrimoine culinaire national et les produits du terroir.

“Le couscous fait partie de notre patrimoine en étant le plat tunisien typique par excellence. Il figure parmi nos traditions et us et coutumes” , a-t-il dit.

Cette année, le défi est de décrocher avec brio, les prix dans les deux catégories (populaire et technique) pour prouver au monde entier que “LE COUSCOUS EST TUNISIEN”, a indiqué chef Wafik Belaid, président de l’Association Tunisienne des professionnels de l’art culinaire (ATPAC).

Dans une atmosphère multiethnique, les candidats tenteront chacun avec sa recette spécifique et ses ingrédients d’ éblouir les jurys. Cette année, l’épi d’or sera le sponsor officiel de l’équipe tunisienne participante à cet événement, largement médiatisé dans le monde entier.

” Nous sommes très fiers de pouvoir soutenir notre équipe tunisienne qui va participer à la 21ème édition du Couscous Fest 2018. Nous remercions les chefs de leur confiance en notre couscous. L’EPI D’OR en tant que marque citoyenne, encourage les jeunes talents et veille à hisser l’art culinaire en Tunisie. Notre partenariat avec l’ATPAC est important. Avec eux,nous espérons accomplir plusieurs projets dont l’objectif principal est de promouvoir notre patrimoine culinaire dans le monde entier …”, a indiqué Maweheb BEN AMOR, Directrice Marketing de l’EPI D’OR.