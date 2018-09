Le Comité directeur de l’Union nationale de l’industrie hôtelière “UNIH“ a tenu sa 5ème réunion le mercredi 19 septembre 2018 à Tunis, à l’hôtel El Mouradi Africa.

Après avoir débattu de tous les points inscrits à son ordre du jour, le Comité directeur a formulé plusieurs recommandations et résolutions.

D’abord, au chapitre de “négociations sociales“, l’UNIH souligne que, depuis 2011, la masse salariale a augmenté de 50% et que celle-ci représente désormais entre 30% et 50% (voire plus) des charges de l’entreprise (le poste le plus important).

De ce fait, le Comité directeur estime que cette augmentation entraîne un déséquilibre préjudiciable et inquiétant dans la structure financière des entreprises hôtelières dont le chiffre d’affaires a nettement régressé, ce qui est à même de mettre en danger leur survie.

Par ailleurs, le Comité Directeur demande une révision de la Convention collective pour l’adapter aux réalités du marché du travail et à l’évolution de l’activité touristique et des métiers dans le secteur hôtelier.

Concernant le projet de “loi de finances 2019“, le Comité directeur de l’UNIH plaide pour que l’hôtellerie soit considérée comme une activité exportatrice et qu’elle bénéficie, à ce titre, du même statut que celui des autres entreprises exportatrices.

Il recommande également à ce que les impôts et taxes appliqués au secteur soient au même niveau que ceux des destinations concurrentes, afin de maintenir la compétitivité du produit touristique tunisien sur le marché international.

Sur le volet “immobilier touristique“, le Comité directeur prend note de l’arrêté fixant les modalités de détermination de la plus-value financière résultant de l’insertion de la composante résidentielle. Toutefois, il considère toutefois que les mesures prises pour la réalisation de l’immobilier touristique ne sont pas encore assez encourageantes pour promouvoir ce type de produit.

A propos de “Nouvelles normes de classement des établissements hôteliers“, le Comité directeur demande à ce que l’UNIH soit consultée et associée à leur élaboration.

Par ailleurs, il considère qu’un véritable programme de réhabilitation et de mise à niveau du parc hôtelier tunisien doit être mis en place pour accompagner ces nouvelles normes.

Enfin, le Comité directeur de l’UNIH note le bon déroulement, dans l’ensemble, de la haute saison touristique. Ceci étant, il souligne que le chiffre d’affaires des entreprises hôtelières n’a pas progressé proportionnellement à l’augmentation du nombre des nuitées.

Par ailleurs, l’augmentation des recettes n’a pas été inférieure à celle des charges, avec un taux d’inflation réelle avoisinant les 17%, sans compter de l’inflation importée due au glissement du dinar.

De ce fait, le résultat (RBE) n’est à la hauteur des attentes.

Le Comité directeur espère que les prévisions de l’arrière-saison, qui sont bonnes, amélioreront les résultats finaux de cette année 2018.